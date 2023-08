"Das finde ich grotesk": Thomas Helmer mit scharfer Attacke

„Mich wundert mittlerweile alles, was beim DFB so beschlossen wird. Aber das finde ich jetzt schon grotesk“, sagte der langjährige SPORT1 -Experte und -Moderator Helmer im Interview mit dem TV-Sender Welt. Auch Hamann sagte, er könne darin „wenig sinnvolle Schritte“ erkennen.

„Kindern wird Leistungsprinzip austrainiert“

Die Kritik bezieht sich auf den Teil des DFB-Nachwuchskonzeptes, nach dem ab der Saison 2024/25 bundesweit neue Spielformen im Kinderfußball gelten. So sollen unter anderem in den Altersklassen U6 bis U11 statt einer Meisterschaftsrunde, Spielenachmittage und Festivals ausgetragen werden.

Zudem wird die bisherige A- und B-Junioren-Bundesliga durch die U19 und U17 DFB-Nachwuchsliga ersetzt, in der alle Vereine mit einem Leistungszentrum dauerhaft gesetzt sind. Durch diese Maßnahmen soll Druck aus der Ausbildung herausgenommen werden.

Helmer und Hamann sehen Gefahr bei Persönlichkeitsentwicklung

Für Helmer sollte der DFB daher die Trainerausbildung in den Fokus stellen: „Man sieht, dass in den U-Mannschaften, den U-Nationalmannschaften, den Auswahlmannschaften, dass da einfach die Qualität, auch was die Trainer angeht, einfach gelitten hat.“