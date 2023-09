Bundestrainer Nagelsmann setzt auf "einfache Spielidee"

Julian Nagelsmann setzt auf dem Weg zur Heim-EM 2024 auf eine Spielidee, "die leicht umzusetzen ist". Das kündigte der 36-Jährige bei seiner Vorstellung als Fußball-Bundestrainer am Freitag in Frankfurt an: "Vor allem in schwierigen Momenten ist es wichtig, dass die Spieler etwas haben, das sie greifen können."

Die Spielweise der Nationalmannschaft werde "nicht so komplex wie im Vereinsfußball sein", sagte Nagelsmann, sie sei darauf ausgelegt, "attraktiven Fußball zeigen zu können" und "den Spielern Halt zu geben". Der frühere Bundesligatrainer (München, Leipzig, Hoffenheim) strebt "eine gesunde Aggressivität in Richtung gegnerisches Tor" an: "Es soll dem Gegner auch weh tun, gegen uns zu spielen."