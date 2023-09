Bundestrainer Nagelsmann? Provokante These sorgt für Diskussion im Doppelpass

Stefan Effenberg hat Zweifel an Nagelsmann

„Deswegen habe ich ja den Namen Felix Magath in den Ring geworfen, ich bin auch ein großer Fan davon, über van Gaal nachzudenken. Solche Leute brauchst du, um diese Nationalmannschaft zu führen und wieder dahin zu bringen, worauf es ankommt. Und das kann in meinen Augen ein etwas über 30-Jähriger nicht leisten.“

Julian Nagelsmann „zu gut für die Nationalmannschaft?“

Unterstützung in seiner Haltung kontra Nagelsmann bekam der Ex-Nationalspieler von Imke Wübbenhorst. Die 34-Jährige, aktuell Cheftrainerin bei den BSC Young Boys Frauen in der Schweiz, hospitierte zu Leipziger Zeiten knapp zwei Monate unter Nagelsmann.

„Ich glaube, er ist zu gut für die Nationalmannschaft“, warf sie eine provokante These in die Runde, die sie wie folgt erklärte.

„Er arbeitet sehr viel im Detail, er ist total detailversessen bei allem, was er tut, er hat eine ganz klare Spielphilosophie, die vielleicht auch in einigen Punkten abweicht von dem, was in anderen Vereinen gespielt wird“, erklärte Wübbenhorst, die in Deutschland als erste Trainerin eines Männer-Regionalligisten für Aufsehen gesorgt hatte.