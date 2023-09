FC Bayern verliert Legendenspiel gegen FC Chelsea

So eröffnete Michael Essien in der 23. Minute mit dem 1:0 den Spielberichtsbogen, John Terry ließ unmittelbar folgend (27.) den zweiten Treffer folgen.

Makaay und Lúcio können Bayern-Niederlage nicht verhindern

Immerhin der Zweck des Tages sollte ein sinnvoller sein. Alle Einnahmen der Partie kommen wohltätigen Zwecken zugute und gehen in gleichen Teilen an die Chelsea Foundation sowie an The Royal Marsden Cancer Charity.