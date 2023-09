Fortuna Düsseldorf holt Amputierten-Fußball-Cup

Der deutsche Meister Fortuna Düsseldorf hat bei den Inklusionstagen in Köln auch den Amputierten-Fußball-Cup errungen. Den zweiten Platz belegte die Spielgemeinschaft Nord-Ost vor dem FSV Mainz 05.

Insgesamt waren an den drei Tagen auf dem Roncalliplatz in Köln rund 350 Fußballerinnen und Fußballer mit und ohne Behinderung dabei. Das lockte auch viele Größen des deutschen Fußballs und namhafte Gäste aus Politik, Sport und Gesellschaft an, darunter Torhüter-Ikone Toni Schumacher, der als Botschafter der EURO 2024 für den Austragungsort Köln im Einsatz ist, und der ehemalige Nationalspieler Lukas Sinkiewicz.