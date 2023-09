Goldene Fritz-Walter-Medaillen für zwei Bayern-Talente

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeichnet die Nachwuchsspielerinnen Franziska Kett und Alara Sehitler (beide Bayern München) für ihre Leistungen in der Saison 2022/23 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold aus. U19-Vizeeuropameisterin Kett erzielte im Turnier insgesamt drei Tore, eins davon sicherte Deutschland in der Verlängerung des Halbfinales den Einzug ins Endspiel.