Porsche Fußball Cup: VfB Stuttgart ungeschlagen bis ins Finale - und doch verloren!

Turnier ausgetragen in Stuttgart

Mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit brachte Salzburg-Kapitän Arion Selimi sein Team auf die Siegerstraße (4. und 14.). In der 28. Minute gelang dem VfB Stuttgart in Person von Ali Aydin zwar der Anschlusstreffer, sie versäumten es aber in der Schlussphase den Ausgleich zu erzielen.