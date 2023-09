Rettig fordert Optimismus: "Schwarzmalerei sein lassen"

Der 60 Jahre alte Rettig, der am Freitag als Nachfolger von Oliver Bierhoff präsentiert worden war, hatte am Dienstag das Länderspiel der deutschen Männer gegen Frankreich (2:1) verfolgt - und daraus seinen persönlichen Optimismus gezogen. "Ich war als Fan mit einer Kaufkarte in Dortmund. Was da für eine unglaubliche Energie im Stadion war!", sagte Rettig.