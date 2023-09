Rettig will auf Kritiker zugehen

Der neue DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig will auf seine Kritiker aus den Reihen der Fußball-Bundesliga zugehen. „Wir brauchen die Liga in ihrer Gesamtheit“, sagte der 60-Jährige bei seiner Vorstellung am Montag vor allem mit Blick auf die Bosse von Bayern München: „Es geht darum, dass sich alle unterhaken. Wir dürfen kein Protagonisten verlieren.“