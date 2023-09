"Wunderbar mitgespielt": Völler dankt Nagelsmann und Bayern

Laut DFB-Sportdirektor Rudi Völler wäre die Verpflichtung des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann ohne die Mithilfe des hochbezahlten Coaches und seines Ex-Klubs Bayern München nur schwer möglich gewesen. „Julian selbst und sein Management sind uns unglaublich entgegengekommen, das war so in der Form nicht zu erwarten“, sagte Völler bei Nagelsmanns Vorstellung in Frankfurt. Auch den Bayern gebühre Lob: „Die haben wunderbar mitgespielt“.