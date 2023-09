ZDF-Erhebung: Frauen im Fußball stark unterrepräsentiert

DFB-Präsidiumsmitglied Silke Sinning sieht Frauen in Führungspositionen des deutschen und internationalen Fußballs weiterhin als dramatisch unterrepräsentiert an. „Eigentlich muss man sagen, die Zahlen sind skandalös. Die Strukturen sind einfach männlich, und Männer gucken, wenn eine Position frei ist, erst mal in ihrem Umfeld - und das Umfeld ist auch häufig männlich“, sagte Sinning in einem Beitrag in der ZDF-Sportstudio-Reportage, der am Sonntag gesendet wird.