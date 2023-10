Ballon d'Or 2023 heute live im TV & Stream: Messi Topfavorit, Musiala darf hoffen

Für Messi wäre es die achte Auszeichnung mit der goldenen Trophäe, schon jetzt ist er vor Cristiano Ronaldo (fünf mal ausgezeichnet) einsamer Spitzenreiter. Vergeben wird der Ballon d‘Or am Montag bei der 67. Ausgabe von der französischen Fachzeitschrift France Football im Théâtre du Châtelet von Paris. Um 20.45 Uhr geht es los.

Ballon d‘Or: Wer könnte Messi stoppen?

Im vergangenen Jahr war Messi erstmals seit vielen Jahren nicht unter den Top 30, diesmal fehlt sein langjähriger Widersacher Ronaldo unter den Auserwählten. Konkurrenz dürfte dem Argentinier, der mit dem WM-Sieg in Katar seine herausragende Karriere gekrönt hatte, am ehesten noch Erling Haaland machen. Der Stürmerstar von Manchester City kann neben dem Triple-Triumph diverse gebrochene Torrekorde in der Premier League vorweisen.