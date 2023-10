DFB-Neuling Andrich: "Schwierigste Phase für mich"

Im Verein nur Ersatz, aber bei Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft plötzlich gefragt: Bei DFB-Neuling Robert Andrich herrscht verkehrte Welt. "Es ist tatsächlich seit vier Jahren, in denen ich in der Bundesliga spiele, die schwierigste Phase für mich persönlich", sagte der 29-Jährige, der aktuell mit der DFB-Auswahl auf USA-Reise ist.

"Es ist nicht einfach, weil es für uns als Mannschaft einfach brutal läuft", bekannte der Leverkusener: "Wir sind gut im Flow. Und ich warte auf meine Minuten." Nur zweimal stand der Mittelfeldmann in dieser Saison in Pflichtspielen in der Startelf, zuletzt am vergangenen Donnerstag in der Europa League bei Molde FK in Norwegen. Am selben Tag erreichte ihn auch der Anruf von Nagelsmann.