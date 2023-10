Einst bei Bayern, jetzt Mitspieler von Ronaldo: Sadio Mané wird Vereinsbesitzer

Sadio Mané geht unter die Vereinsbesitzer! Wie der senegalesische Nationalspieler am Mittwoch auf einer Pressekonferenz per Videoschalte mitteilte, wird er die Mehrheitsanteile des französischen Viertligisten Bourges Foot 18 übernehmen.

„Wir werden gemeinsam daran arbeiten, den Verein weiterzuentwickeln und zu strukturieren. Die Herausforderungen sind enorm“, stellte der ehemalige Bayern-Profi klar. Der Verein aus dem Zentrum Frankreichs befindet mit nur vier Punkten nach sieben Spielen auf dem vorletzten Platz der Staffel B in der viergeteilten Liga.

Doch mit der Unterstützung Manés soll dem Verein neues Leben eingehaucht werden. So wird beispielhaft die Fußballabteilung auf dem Weg in die Professionalität in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt.