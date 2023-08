Fix! FC Bayern gibt Sadio Mané ab - Ende eines bitteren Missverständnisses

Das Kapitel von Sadio Mané beim FC Bayern ist zu Ende! Der Superstar verlässt den deutschen Rekordmeister nach nur einem Jahr schon wieder. Das gaben die Münchner am Dienstagabend offiziell bekannt.

Es ist das Ende eines Missverständnisses, das als große Erfolgsstory begonnen hatte. Mané war als Königstransfer gekommen, der FCB wurde für den Deal gefeiert. Nun die Trennung, der Senegalese wird seine Karriere in Saudi-Arabien bei Al-Nassr fortsetzen. Auch sein neuer Klub bestätigte den Deal.

Der Verein aus Riad veröffentlichte in den sozialen Medien ein Video mit einem für Mané gewidmeten Song: „Sadio Mané , der den Flügel entlang läuft, höre Nassrawis singen, Mané. Wir hüpfen alle in Riad“, lautet der Text.

Am Ende des Videos sprach der Senegalese dann auch seine erste Worten als Spieler von Al-Nassr. „Ich kann es kaum erwarten, es von euch im Stadion zu hören. Wir sehen uns“. In einem weiteren Video verriet der Offensivspieler, „wirklich glücklich“ ein „Teil“ von dem Verein zu sein. „Ich kann es kaum erwarten, die Fans zu sehen.“

„Wir wollen uns bei Sadio Mané für die vergangene Saison bedanken“, sagte Bayerns Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen in einem Statement der Bayern: „Es war sicher kein einfaches Jahr für ihn, er verletzte sich kurz vor der Weltmeisterschaft und verpasste dadurch die Teilnahme mit dem Senegal, den er zuvor zum ersten Triumph beim Afrika-Cup und zur WM-Qualifikation geführt hatte.“

Bayern-Boss: Gemeinsam für einen Neuanfang entschieden

Durch die lange Ausfallzeit habe sich Mané auch beim FC Bayern nicht so einbringen können, „wie wir alle und er selbst sich das erhofft hatten. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass er ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnt und bei einem anderen Club einen Neuanfang macht.“ Für sein neues Kapitel in Saudi-Arabien wünsche ihm der Klub „alles Gute und viel Erfolg.“