EM-Quali: Tonali begibt sich nach Wettskandal in Therapie

Mit Tonali hat inzwischen einer der beiden Verdächtigten seine Fehler eingeräumt und erklärt, sich bereits professionelle Hilfe geholt zu haben. Wie die Gazetta dello Sport berichtet, habe sich Tonali an einen Psychiater gewandt, um sich wegen Spielsucht in Therapie zu begeben.

Sportlicher Verlust droht

Dies wäre für Newcastle, das am 25. Oktober in der Champions League Borussia Dortmund empfängt, besonders bitter. Immerhin war der Italiener den Engländern im Sommer stolze 80 Millionen Euro wert.

In der EM-Qualifikation könnte ein Verlust von Tonali ebenfalls schwer wiegen. Italien liegt aktuell auf Platz zwei in der Gruppe C und muss am Dienstag in England antreten.