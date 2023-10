Serie A: Wettskandal nimmt schlimme Ausmaße an - Zaniolo Teil eines Glücksspielrings?

Neue Informationen rund um den Wettskandal in der italienischen Nationalmannschaft! Nachdem Sandro Tonali und Nicolo Zaniolo nach Hause geschickt und für die kommenden Aufgaben gestrichen wurden, gibt es neue Erkenntnisse. Demnach steht es um Zaniolo wohl noch schlimmer als befürchtet: Die Behörden verdächtigen den 24-Jährigen, aktiv an der Organisation und Verbreitung illegaler Wetten beteiligt zu sein. Die italienische Nachrichtenagentur ANSA schlussfolgert, Zaniolo sei Teil eines Glücksspielrings.

Wie Dillinger News berichtet, habe Zaniolo live auf ein Pokalspiel mit Beteiligung seines Ex-Klubs AS Roma gewettet, während er als Einwechselspieler auf der Bank saß. Neben Tonali und Zaniolo wird auch Nicolo Fagioli vorgeworfen, mehr als eine Million Euro an Sportwetten platziert zu haben. Ihm droht dem Vernehmen nach eine dreijährige Sperre und eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro.