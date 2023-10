"Skandal"-Rot für Trapp: Ein Spiel Sperre als Strafmaß

Das gab die SGE am Freitagnachmittag bekannt.

Der Verband habe diesem jedoch "nicht stattgegeben, nicht zuletzt, weil es sich bei der Beurteilung des Schiedsrichters um eine Tatsachenentscheidung handele", erklärten die Frankfurter in ihrer Mitteilung.

Trapp fehlt seinem Team damit im Conference-League-Heimspiel gegen HJK Helsinki am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr). Die Eintracht steht mit einem Sieg und der Niederlage in Griechenland in Gruppe G auf Platz zwei.