Conference League: Trapp-Rot nach Abpfiff: "Das ist ein Skandal, wirklich!"

Andrija Zivkovic brachte die Griechen in Front (28.), ehe die Eintracht das Zepter in die Hand nahm, dominanter wurde und durch Omar Marmoush (68.) ausglich. Trotz purer Überlegenheit sorgte Konstantinos Koulierakis (90.+2.) nach einem Freistoß für den späten Eintracht-Schock.

Kevin Trapp sagte zu der Situation nach dem Spiel bei RTL, dass der gegnerische Trainer auf ihn zugekommen sei: „ Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Nach Schlusspfiff habe ich nur eine Traube Richtung Spielertunnel laufen sehen. Dann gab es wohl heftige Provokationen von PAOK-Seite, was ich aber selbst nicht mitbekommen habe.“

Conference League: Trapp beschwert sich über „Skandal“

Er sei nur dort gewesen, um zu schlichten. „Dann sehe ich, wie der Trainer von PAOK aus der Traube rauskommt und weitermacht und gestikuliert. Dann habe ich ihm gesagt, dass er sich beruhigen soll. Dann sagt er was in meine Richtung. Dann gab es anscheinend wieder irgendeine Traube und der Schiedsrichter gibt mir einfach eine Rote Karte. Das ist für mich ein Skandal, wirklich.“

Auch Trainer Dino Toppmöller zeigte sich verwirrt, wollte sein Spielführer doch nur zur Ruhe aufrufen: „Ich war schon auf dem Weg in die Kabine, die erste Rudelbildung hatte sich aufgelöst. Dann war anscheinend nochmal etwas, aber so wie Kevin sagt, hat er einfach als Kapitän versucht zu schlichten. Das kann man auch verlangen und das hat er gemacht. Ich weiß nicht, wieso der Schiedsrichter das gemacht hat.“

Eintracht mutig - und doch mit VAR-Glück

Toppmöller erwartete in der Hafenstadt „einen heißen Tanz“ mit einem „aggressiven und spielstarken Gegner mit einem guten Publikum im Rücken“. Die Ausfälle von Kapitän Sebastian Rode (Wade) und Mario Götze (Geburt des zweiten Kindes) erschwerten die Aufgabe in der momentan ohnehin komplizierten Phase zusätzlich.

Dennoch riss die Eintracht zu Beginn mutig die Spielkontrolle an sich. Niels Nkounkou traf nach Maßflanke von Fares Chaibi volley den Außenpfosten (7.). Ansonsten aber fehlte Frankfurt in seinen vielen Ballbesitzphasen oft die Vertikalität.

Die Eintracht war nun nach forschen Anfangsminuten öfter in der Defensive gefordert. Bei Zivkovics Freistoßtreffer aus dem Halbfeld segelte der Ball an allen Spielern vorbei ins lange Eck, Torhüter Kevin Trapp schaute irritiert nur hinterher.

Frankfurt nach Pause überlegen und doch spät geschockt

In Folge ging es hin und her. Pech hatte die Eintracht in der Schlussphase bei einem Chaibi-Freistoß an die Latte des PAOK-Tores. In der Nachspielzeit sorgte Koulierakis für den K.o. der Gäste - der im Endeffekt gar noch für Tumulte um SGE-Keeper Trapp sorgte.