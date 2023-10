WM 2030: Niersbach mit Verständnis für DFB-Boss Neuendorf

Der ehemalige DFB-Chef Wolfgang Niersbach hat Verständnis für das Abstimmungsverhalten von Verbands-Präsident Bernd Neuendorf im Council des Weltverbandes FIFA bezüglich der WM 2030 geäußert. „Wenn ich in Bernd Neuendorfs Rolle gewesen wäre, weiß ich nicht, ober ich mich anders verhalten hätte – bei aller Symbolik“, sagte der 72-Jährige im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Das FIFA-Council hatte Anfang des Monats beschlossen, die WM 2030 in sechs Ländern und drei Kontinenten stattfinden zu lassen. Das Turnier wird in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden, zudem soll es Partien in Uruguay, Argentinien und Paraguay geben. Die Pläne müssen beim FIFA-Kongress im Jahr 2024 noch abgesegnet werden, daran besteht jedoch kein Zweifel.