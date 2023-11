Baller League: Neue Details zur Hummels-Liga

Neue Infos zur geplanten Fußballrevolution! Am 8. Januar 2024 steht der erste Spieltag der „Baller League“ an. Unter der Führung von Mats Hummels (League President) und Lukas Podolski (President of Football) startet das Projekt, dass eine neue Ära des Fußballs prägen soll.

„Wir möchten unsere Liga nachhaltig etablieren und auf und neben dem Platz die Liga für die ‚Baller‘ und ‚Straßenfußballer‘ sein. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz sehen wir uns als First Mover in Deutschland und möchten eine Liga, eine Marke, ein Movement kreieren“, äußerte sich Präsident und Dortmund-Star Mats Hummels in einer Pressemitteilung der Liga.

Demnach handelt es sich um eine Indoor-Kleinfeld-Liga, bei der zwölf Teams an elf Spieltagen gegeneinander antreten werden. In der Motorworld in Köln treffen die Teams über zweimal 20 Minuten im sechs gegen sechs aufeinander, wobei zusätzliche kreative Regeln ergänzt werden sollen. Der Meister werde anschließend in einem „Final Four Finale“ ausgespielt, welches Ende März stattfindet.

„Die Baller League holt den Bolzplatz und die Regeln der Straße in ein Ligasystem. Wir wollen zurück zu den Wurzeln - ehrlicher, schneller und spannender Fußball. So wie man sich den Fußball wünscht und so wie er auch mal war - unvorhersehbar“, stellt Co-Founder Felix Strack klar.

Amateurfußballer können sich bewerben

Dabei sollen die Teams aus insgesamt je zwölf Spielern und zwei Teammanagern bestehen. Die potenziellen Spieler können sich ab sofort und bis zum 13. Dezember über die Plattform des Ligapartners Xing (https://ballerleague.xing.com/?sc_cmp=prid85e8506) als Teilnehmer bewerben.

Co-Founder Thomas de Buhr erklärte: „Wir sind sehr stolz, mit unserer Baller League nun an den Start zu gehen. Die Baller League ist für alle da, jeder kann sich ab sofort bewerben und versuchen einen der begehrten Plätze in den 12 Teams zu ergattern.“

Dabei will die Liga vor allem hochklassigen Amateurspielern, die knapp an einer Profikarriere gescheitert sind, eine zweite Chance geben. Im Rahmen eines sogenannten Combine-Events am 16. und 17. Dezember können sich die Bewerber beweisen, um anschließend in einem Draft von den Managern der Teams ausgewählt zu werden.

Prominente Manager aus verschiedensten Bereichen

Die Manager leiten und repräsentieren ihre Teams mit einem eigenen Logo sowie Trikots und sollen neben Hummels und Podolski aus bekannten Persönlichkeiten aus dem Sport- und Entertainmentsektor bestehen. Dazu soll nach SPORT1-Informationen auch Weltmeister Christoph Kramer zählen.

Mats Hummels (r.) präsentiert ein Trikot der Baller League

Übertragen wird die Fußballliga kostenfrei auf Twitch, YouTube, Instagram und im TV. Im Vordergrund soll nach Liga-Angaben jedoch stets der Fußball und nicht das Entertainment stehen.

Während die jüngere Generation beispielsweise über Streamer und Influencer abgeholt werden soll, werden Fußballlegenden und „Kult“-Spieler als Gäste fungieren und sollen damit auch die ältere Generation ansprechen.