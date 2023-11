Balotelli will zur EM - und verspottet Italien-Stürmer

Am 7. September 2018 hatte Mario Balotelli seinen letzten Einsatz im Trikot der italienischen Nationalmannschaft. Damals holte die Squadra Azzurra ein 1:1 im Heimspiel gegen Polen, Balotelli wurde in der 62. Minute ausgewechselt.

Über fünf Jahre später hat der Mittelstürmer seine Karriere in der Nationalelf noch immer nicht abgeschrieben - trotz aller Skandale und Leistungsdellen.

„Ich will fit werden und für das Nationalteam spielen“

Balotelli, der nach einem äußerst unglücklichen Jahr beim FC Sion zum türkischen Erstligisten Adana Demirspor zurückkehrte und dort in bislang fünf Spielen drei Treffer erzielte, lässt kein gutes Haar an den aktuellen Stürmern in der Nationalmannschaft.