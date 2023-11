"Debütanten-Lügner" in der EM-Quali: Kurioses Lob für Leverkusen-Star Grimaldo

Leverkusen-Star Alejandro Grimaldo wurde nun auch in der spanischen Nationalmannschaft für seine guten Leistungen belohnt und durfte im EM-Qualifikationsspiel gegen Zypern sein Debüt für den Europameister von 2012 geben .

Grimaldo wird für starkes Debüt gefeiert

In den spanischen Medien wird der ehemalige Benfica-Star für seinen Auftritt gefeiert. So kürte Mundo Deportivo ihn direkt zum „Star des Spiels“ und schwärmte in höchsten Tönen - und mit einer kuriosen Beschreibung.