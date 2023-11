Frankreich U21: Nächste Pleite für Legende Thierry Henry und Bayern-Youngster Mathys Tel

Frankreich-Legende und U21-Nationaltrainer Thierry Henry hat mit seiner Mannschaft die zweite Niederlage in Folge einstecken müssen. Bayern -Youngster Mathys Tel wurde bei der 0:3 Heimniederlage gegen Südkoreas U21 nach 62 Minuten ausgewechselt.

Nach dem verlorenen U21-EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich am Freitag bestritten die Franzosen ein Testspiel gegen die U21 aus Südkorea. Nachdem es torlos in die Halbzeit ging, drehten die Südkoreaner gegen Ende der Partie nochmal auf. Mit Gegentreffern in der 70., 79. und 94. Minute erlebte Henry mit seiner Mannschaft ein Debakel.