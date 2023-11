Goldgrube! Wie junge Fans Bayern und Co. reich machen

Es ist kein Geheimnis: Je mehr Sportklubs über ihre Fans wissen, desto besser können sie ihre Angebote in Sachen Fanartikel und Stadionerlebnis anpassen. Auch Bundesligavereine wie der FC Bayern und der BVB sammeln möglichst viele Daten ihrer Anhänger.

So hat der Rekordmeister schon vor geraumer Zeit die digitalen Profile seiner Basketball-Anhänger mit denen der Fußball-Fans zusammengelegt. Wo gibt es Überschneidungen? Wo kann der Klub ansetzen?

Laut einer aktuellen Studie ist jetzt klar, wie wichtig es ist, die Fans schon in jungen Jahren an den Verein zu binden. Die magische Altersgrenze: 14 Jahre!

Sie konsumieren später mehr Live-Sport im Fernsehen oder über Streaming. Und sie gehen auch häufiger ins Stadion. Jeder Dritte, der früh Fan geworden ist, geht mindestens einmal monatlich in die Arenen des Landes.

FC Bayern setzt auf „Kids Club“

Die Studie spricht von Fans „Made by 14″. Es ist die Fangruppe, die den Klubs eine wachsende Basis beschert, die dann auch entsprechend lange dem Verein die Treue hält. Investitionen in junge Fans sind also langfristig wertvoll.