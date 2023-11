Halbfinale! DFB-Junioren schlagen Top-Favorit Spanien

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat sich bei der WM in Indonesien ins Halbfinale gekämpft. Der Europameister bezwang Spanien in einem intensiven Spiel mit 1:0 (0:0).

BVB-Stürmer Paris Brunner sorgte bei extremer Hitze in Jakarta mit einem Foulelfmeter in der 64. Minute für die Entscheidung. Im Halbfinale am Dienstag, 28. November (9.30 Uhr MEZ), trifft Deutschland auf Brasilien oder Argentinien.

Ein Sonderlob für das Team von Trainer Christian Wück gab es im Anschluss von Didi Hamann. Der streitbare TV-Experte gratulierte via X und schrieb von „Fußball mit Herz und Leidenschaft!“.

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit übernahmen die eingespielten Iberer dann auch die Spielkontrolle. Mit mehr als 80 Prozent Ballbesitz und feinen Kombinationen zeigte sich Spanien immer wieder gefährlich vor dem deutschen Tor, das Wück-Team hielt robust dagegen.

DFB-Juwel Brunner stellt Spielverlauf auf den Kopf

Nach einem frühen Wechsel - Charles Herrmann musste mit Oberschenklproblemen raus (15.), dafür kam „Super-Joker“ Bilal Yalcinkaya zu seinem nächstem Einsatz - gestaltete sich das Spiel etwas ausgeglichener. Dennoch blieb Deutschland defensiv unter Dauerdruck, nur selten gelang Entlastung.

Nach 20 Minuten im zweiten Durchgang ging dann Brunner im Strafraum zu Boden. Der Gefoulte - jüngst wegen einer rätselhaften Suspendierung bei Dortmund in den Schlagzeilen - trat anschließend selbst an und erlöste die deutsche Auswahl mit seinem zweiten Turniertreffer.

In der letzten Minute der üppigen Nachspielzeit sah Spaniens Torwart Raul Jimenez wegen einer Notbremse gegen den zum Konter enteilten Yalcinkaya die Rote Karte.

SPORT1 hat den LIVETICKER zum Nachlesen!

+++ Abpfiff! +++

So ist es! Deutschland schlägt Spanien durch den goldenen Treffer von Paris Brunner mit 1:0 und steht im Halbfinale der U17-Weltmeisterschaft.

+++ 90+11. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Raul Jimenez fliegt vom Platz! Nach einem abgefangenen Freistoß startet Bilal Yalcinkaya im Alleingang den Konter aus der eigenen Hälfte. Der spanische Torhüter kann sich als einzige Absicherung nicht mehr anders behelfen und stoppt den Hamburger mit einem kräftigen Trikotzupfer. Das dürfte es gewesen sein!

+++ 90+9. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Allmählich werden die Spanier ungeduldig, schlagen die Bälle nur noch unkontrolliert in die Spitze. Einen dieser Versuche findet in Jon Martin sogar einen Abnehmer, doch der deutsche Torhüter Max Schmitt hat mit dem harmlosen Kopfball aus rund zehn Metern keine Probleme.

+++ 90+6. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Nach Minuten des Dauerdrucks sorgt die DFB-Auswahl endlich für etwas Entlastung. Paris Brunner dribbelt sofort zur gegnerischen Eckfahne, nimmt dort wichtige Sekunden von der Uhr.

+++ 90+3. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Puh! Der eingewechselte Joseph Oyono bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld gefährlich in die Mitte. Am Elfmeterpunkt taucht wieder einmal Guiu recht freistehend auf, drückt das Leder per Kopf aber hauchdünn über den Querbalken.

+++ 90+1. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Mittlerweile läuft die zehnminütige Nachspielzeit und Deutschland kommt aus der eigenen Hälfte kaum mehr heraus - das wird noch ein hartes Stück Arbeit!

+++ 88. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Durchatmen! Abermals kommt der sehr auffällige Guiu über den linken Flügel nach vorne und schließt aus spitzem Winkel ab. Sein strammer Schuss landet am Außennetz.

+++ 87. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Jetzt ist für Eric da Silva Moreira doch Schluss! Der 17-Jährige wird nach einer aufopferungsvollen Leistung durch Maximilian Herwerth ersetzt. Auch bei Noah Darvich ist der Tank leer, für ihn kommt Justin von der Hitz rein.

+++ 85. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Sinnbildlich für den leidenschaftlichen Einsatz der deutschen Mannschaft steht Eric da Silva Moreira, der zum wiederholten Male das Tackling auspackt und den Ball gewinnt. Anschließend liegt der 17-Jährige mit einem Krampf auf dem Boden, beißt aber auf die Zähne und macht weiter.

+++ 83. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Die DFB-Auswahl haut derweil hinten alles rein und verteidigt konsequent. Deswegen spielt sich das gesamte Spielgeschehen in dieser Phase zwischen den beiden Strafräumen ab.

+++ 79. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Spielerisch sind die Spanier weiterhin drückend überlegen. Das Problem: Richtig gefährliche Torchancen kommen aus all den Ballbesitzphasen nur selten heraus. So läuft der Mannschaft von José Lana auch langsam die Zeit davon.

+++ 75. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Mit Anbruch der Schlussphase wechselt Christian Wück ein weiteres Mal. In der Sturmspitze übernimmt Robert Ramsak vom FC Bayern München den Platz von Max Moerstedt.

+++ 72. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Brenzlige Szene für die Südeuropäer: Pau Prim, der bereits eine Gelbe Karte kassiert hat, legt sich den Ball im Mittelfeld zu weit vor und erwischt Finn Jeltsch. Weil der Spanier das hohe Bein noch gerade so wegzieht, bleibt ihm die Ampelkarte erspart.

+++ 68. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Nur kurz schütteln sich die Spanier und legen dann wieder den Vorwärtsgang ein. Doch aktuell lässt die Mannschaft von Christian Wück defensiv wenig anbrennen.

+++ 64. Minute, Spanien - Deutschland 0:1 +++

Wahnsinn, Paris Brunner stellt den Spielverlauf völlig auf den Kopf! Der 17-Jährige übernimmt die Aufgabe am Elfmeterpunkt selbst und hämmert den Ball trocken ins linke Eck. Raul Jimenez entscheidet sich für die andere Seite und ist chancenlos. Für Brunner ist es der zweite Treffer im Turnier.

+++ 62. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Aus dem Nichts gibt es Elfmeter für Deutschland! Nach einem Diagonalball von Bilal Yalcinkaya sucht Paris Brunner links im Sechzehner den Kontakt mit Hector Fort und findet diesen auch. Schiedsrichter Omar Mohamed Al Ali zögert kurz, zeigt dann aber auf den Punkt.

+++ 61. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Spaniens Coach José Lana nimmt einen Dreifach-Wechsel vor, tauscht die komplette offensive Dreierreihe hinter Stürmer Guiu aus. Der erst 15 Jahre alte Joseph Oyono, Pablo Lopez Paulo Iago Alvarez Moron sollen fortan helfen, das deutsche Abwehrbollwerk zu knacken.

+++ 58. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Übrigens: Sollte es auch nach Ablauf der regulären Spielzeit noch Unentschieden stehen, geht es nicht wie gewohnt in die Verlängerung, sondern direkt in die Lotterie vom Elfmeterpunkt.

+++ 54. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Nächste Gelegenheit für die Iberer: Guiu dribbelt ohne Gegenwehr auf den gegnerischen Strafraum zu und versucht es aus 18 Metern. Torhüter Max Schmitt geht rechtzeitig runter und wehrt den Schuss im linken unteren Eck ab. Dann schlägt Eric da Silva Moreira den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone.

+++ 52. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Paris Brunner kann es nicht fassen! Endlich schafft es der 17-Jährige mal, an seinem Gegenspieler vorbeizuziehen, erwischt dabei aber Hector Fort mit der Hand im Gesicht - auch das gibt den gelben Karton.

+++ 49. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Rustikal stoppt David Odogu einen spanischen Angriff und handelt sich die Gelbe Karte ein. Den folgenden Freistoß aus zentraler Position und 25 Metern Torentfernung knallt Hector Fort direkt auf den Kasten von Max Schmitt - rauscht aber weit über den Querbalken.

+++ 47. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

DFB-Coach Christian Wück hat zur Pause einmal gewechselt. Almugera Kabar ist in der Kabine geblieben, stattdessen steht nun Winners Osawe von RB Leipzig auf dem Rasen und soll das deutsche Angriffsspiel beleben. Maximilian Hennig rückt auf die linke Abwehrseite zurück.

+++ 46. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Weiter geht‘s in Jakarta! Bleiben die Spanier tonangebend oder schafft es Deutschland nach dem Seitenwechsel, in der Offensive einen Zahn zuzulegen?

+++ Halbzeit +++

Nach 45 gespielten Minuten steht es zwischen Spanien und Deutschland noch 0:0! Allerdings ist das Zwischenergebnis für die DFB-Auswahl schmeichelhaft, weil die Iberer von Beginn an das aktiviere Team waren und den Gegner immer wieder mit einem flüssigen Kombinationsspiel in die eigene Hälfte drückte. Die größte Chance vergab Guiu, der in der 22. Minute frei am Fünfmeterraum zum Zug kam. Doch Eric da Silva Moreira schmiss sich in die Schussbahn und verhinderte den Rückstand. Offensiv kommt von Deutschland bislang wenig.

+++ 43. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Doch die Spanier sind schon wieder da: Ein langer Ball aus der Abwehr fliegt in den Lauf von Juan Hernandez, der das Leder links im Strafraum herrlich aus der Luft pflückt. Max Schmitt verkürzt den Winkel und kann den Abschluss parieren.

+++ 41. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Zumindest hat das Team von Christian Wück die Partie für den Moment beruhigt und wird offensiv selbst ein bisschen aktiver. Max Moerstedt will im Sechzehner für Bilal Yalcinkaya durchstecken, allerdings ist der Pass etwas zu lang.

+++ 37. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Aus dem Nichts kommt auch die deutsche Mannschaft endlich zur ersten Torchance! Nach einer schönen Ablage von Max Moerstedt visiert Noah Darvich von rechts die lange Ecke an. Spaniens Schlussmann Raul Jimenez ist auf seinem Posten und wehrt den Schuss mit beiden Fäusten ab.

+++ 35. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Ganz knappe Kiste! Hector Fort wird in halbrechter Lage gar nicht attackiert, drischt das Leder aus rund 22 Metern auf den Kasten. Der Ball senkt sich sehr gefährlich und landet am Ende auf dem Tordach - da wäre Torhüter Max Schmitt machtlos gewesen.

+++ 33. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Die Iberer sind auch nach über einer halben Stunde viel besser im Spiel, agieren zielstrebiger und hätten sich eine Führung verdient. Deutschland verliert die Bälle im eigenen Spielaufbau zu früh, läuft deswegen praktisch nur hinterher.

+++ 30. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Vielversprechende Freistoßposition für Spanien: Rund 18 Meter vor dem Tor legt sich Juan Hernandez den Ball mittig zurecht. Allerdings landet der Versuch des 16-Jährigen in der Mauer. Dann geht es in die obligatorische Trinkpause.

+++ 25. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Der Druck der Spanier nimmt zu und die deutsche Abwehr wirkt in dieser Phase nicht sattelfest! Zwei abgefälschte Schüsse fliegen binnen weniger Augenblicke gefährlich auf den Kasten von Max Schmitt, schlagen aber nicht im Netz ein.

+++ 22. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Jetzt wäre es beinahe passiert! Spanien kombiniert sich über die rechte Seite nach vorne, letztlich bringt Hector Fort das Leder präzise ins Zentrum. Dort hat Guiu den Führungstreffer auf dem Fuß und zieht aus sechs Metern ab. In höchster Not wirft Eric da Silva Moreira dazwischen, blockt den Schuss mit dem Oberkörper und bewahrt Deutschland vor dem Rückstand.

+++ 20. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Weiterhin sind die Südwesteuropäer das aktivere Team. Spanien verbucht nun satte 83 Prozent Ballbesitz, das spricht eine deutliche Sprache. Aber: Eine echte Torchance lässt auf sich warten. DFB-Keeper Max Schmitt musste noch nicht einmal eingreifen.

+++ 16. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Schlechte Nachrichten für Trainer Christian Wück! Charles Herrmann fasst sich an den rechten Oberschenkel und legt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Rasen. Es wird schnell klar, dass es für den Offensivspieler von Borussia Dortmund es nicht weitergehen kann, für ihn kommt Bilal Yalcinkaya in die Begegnung.

+++ 12. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Jetzt kommt auch das deutsche Team zum ersten Abschluss: Noah Darvich setzt Paris Brunner in Szene, der aus 18 Metern ein gutes Stück vorbei schießt.

+++ 10. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Wieder Spanien! Im Anschluss an einen Freistoß auf dem Halbfeld lässt Juan Hernandez auf engstem Raum sein Talent aufblitzen. Der 16-Jährige wuselt sich durch, zieht am rechten Fünfeck ab - doch der Abschluss wird von der deutschen Defensive geblockt.

+++ 7. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

Erster guter Ansatz der Iberer: Guiu dribbelt in die Spitze, wird jedoch kurz vor der Sechzehnerkante entscheidend gestört. So springt die Kugel links zu Huestamendia, der den richtigen Moment für einen Abschluss verpasst.

+++ 4. Minute, Spanien - Deutschland 0:0 +++

In den Anfangsminuten sammeln die Spanier extrem viel Ballbesitz, halten sich aber noch in ungefährlichen Bereichen auf. Deutschland wartet erst einmal in der eigenen Hälfte ab und stellt die Räume zu.

+++ Anpfiff! +++

Der Ball im International Stadium in Jakarta rollt! Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Omar Mohamed Al Ali aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

+++ Die deutsche Aufstellung +++

Trainer Christian Wück verändert seine Mannschaft nach dem knappen Sieg gegen die USA nur auf einer Position. Almugera Kabar von Borussia Dortmund beginnt auf der linken Abwehrseite, stattdessen sitzt Robert Ramsak vorerst auf der Bank. Daraus ergibt sich folgende Startelf: Schmitt - da Silva Moreira, Jeltsch, Odogu, Hennig - Kabar, Harchaoui - Brunner, Darvich, Herrmann - Moerstedt.

+++ DFB-Elf vor dem Kracher gegen Spanien +++

Das DFB-Team spielt bislang eine erfolgreiche WM. Nachdem in der Gruppe F Mexiko, Venezuela und Neuseeland geschlagen wurden, setzten sich die DFB-Junioren im Achtelfinale ohne den verletzten Assan Ouedraogo knapp mit 3:2 gegen die USA durch. Die Spanier konnten im Achtelfinale Japan mit 2:1 besiegen, nachdem sie die Gruppenphase mit zwei Siegen und einem Unentschieden als Tabellenerster beendeten.

