U17-WM: Deutschland nach Krimi weiter - HSV-Talent als Held!

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat bei der WM in Indonesien die USA geschlagen und das Viertelfinale erreicht. Ohne den verletzten Assan Ouedraogo zitterte sich der deutsche Nachwuchs beim 3:2-Erfolg im Achtelfinale über die US-Amerikaner in Bandung mit viel Mühe in die nächste Runde.

Matchwinner war HSV-Talent Bilal Yalcinkaya (87.), der kurz vor dem Ende entscheidend mit seinem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung traf.

Die Mannschaft von Trainer Christian Wück hatte druckvoll begonnen: Erst scheitert Paris Brunner zweimal an Keeper Adam Beaudry, ehe Charles Herrmann (14.) einen Freistoß aus knapp 20 Metern traumhaft in den rechten Winkel schlenzte.

Die Führung hielt aber nicht lange, die USA wurde stärker und kam durch Taha Habroune (24.) zum verdienten Ausgleich. Doch diesmal konterte Deutschland schnell. Eine flache Hereingabe von Herrmann drückte Mittelstürmer Max Moerstedt (34.) zum 2:1 über die Linie.

Im zweiten Durchgang bestimmte die USA das Geschehen und glich durch den eingewechselten David Vazquez (80.), der ebenfalls per Freistoß traf, erneut aus. Deutschland bewies aber wieder eine starke Moral und ging durch Yalcinkaya zum dritten Mal in Führung.

+++ Abpfiff, Deutschland - USA 3:2 +++

Deutschland gewinnt und steht nach einem umkämpften Spiel im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Der Gegner in dieser Partie wird Spanien sein.

+++ 90+4. Minute, Deutschland - USA 3:2 +++

Wieder ein Freistoß, wieder Corcoran, der Versuch des US-Amerikaners geht jedoch rechts am Tor vorbei.

+++ 90+3. Minute, Deutschland - USA 3:2 +++

Deutschland setzt jetzt alles daran, die Führung über die Zeit zu bringen und konzentriert sich auf die Defensivarbeit.

+++ 90. Minute, Deutschland - USA 3:2 +++

Es gibt sechs Minuten Nachspielzeit, die das DFB-Team vom vierten Erfolg in Serie trennen. Aber die USA drängen auf den Ausgleichstreffer. Zuletzt war es ein Distanzschuss von Corcoran, der Schmitt zu einer Glanzparade zwingt. Bei einem Ausgleich ginge es unmittelbar ins Elfmeterschießen.

+++ 87. Minute, Deutschland - USA 3:2 +++

Unglaublich! Deutschland kontert erneut. Bilal Yalcinkaya setzt sich im Strafraum gegen zwei Amerikaner durch und verwandelt aus spitzem Winkel in die kurze Ecke. Es ist eine besondere Geschichte für den nachnominierten Torschützen.

+++ 80. Minute, Deutschland - USA 2:2 +++

Frech, die USA gleichen aus! Vasquez bringt einen Freistoß von der rechten Strafraumkante direkt aufs Tor der Deutschen. Der Flachschuss hoppelt durch den Sechzehner, ohne dass ein Verteidiger den Ball klären kann. Max Schmitt sieht im Tor der Nationalmannschaft ebenfalls sehr unglücklich und kann nicht rechtzeitig reagieren.

+++ 78. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Spielerisch haben die USA inzwischen die Überhand gewonnen, scheitert jedoch in letzter Instanz immer wieder an der deutschen Abwehrreihe, die ein gutes Zweikampfverhalten an den Tag legt.

+++ 74. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Deutschland tut sich nach dem Wiederanpfiff schwer gefährliche Torchancen zu kreieren, während die USA daran arbeiten den Ausgleich zu erzielen. Nach einem Eckball bringt Herrmann den Ball mal wieder aus dem Rückraum per Volley auf das gegnerische Tor. Wirklich gefährlich wird die Aktion nicht.

+++ 67. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Allmählich nimmt das Spiel wieder mehr Fahrt auf. Direkt im Anschluss an die deutsche Großchance muss Ramsak einen gefährlichen Schuss von Medina blocken. Torhüter Max Schmitt muss nicht eingreifen.

+++ 66. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Großchance für die deutsche U17. Herrmann sorgt mit seiner Flanke beinahe für seine dritte Torbeteiligung. Moerstedt setzt den Kopfball allerdings deutlich über den Kasten.

+++ 63. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Deutschland wechselt. Winners Mark Osawe und Almugera Kabar kommen für Fayssal Harchaoui und Top-Talent Noah Darvich ins Spiel. Dass Darvich den Platz verlässt, kann durchaus als Überraschung angesehen werden.

+++ 56. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Erneut eine strittige Situation im Sechzehner. Hennig bekommt eine Hereingabe der USA an die Hand, die daraufhin vehement einen Strafstoß fordern. Wie in der ersten Halbzeit entscheidet sich der Schiedsrichter gegen einen Elfmeter.

+++ 53. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Die USA erwischen den besseren Start nach der Pause. Ramsak kommt gegen Keyrol Figueroa zu spät und beschert dem Gegner eine gefährliche Freistoßposition. Der folgende Flachschuss bleibt jedoch in der Mauer hängen.

+++ 49. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Überraschend ist: Nach knapp 50 Minuten hat die USA mit 66 Prozent deutlich mehr Ballbesitz. Auch die Passquote von bislang 82 Prozent ist höher als die des DFB-Teams. Allerdings liegt Deutschland mit 5:1 Torschüssen vorne, wenn es darum geht den Ballbesitz in Chancen umzuwandeln.

+++ Anpfiff zur zweiten Halbzeit, Deutschland - USA 2:1 +++

Weiter geht es in der zweiten Halbzeit, der Ball rollt.

+++ Halbzeit, Deutschland - USA 2:1 +++

Halbzeit in Indonesien! Das DFB-Team führt in einem kniffligen Spiel alles in allem verdient mit 2:1. Herrmann (1:0) und Moerstedt (2:1) sorgten für die beiden Treffer der deutschen Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite war Taha Habroune (1:1) für die USA erfolgreich.

+++ 45. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Die regulären 45 Minuten sind vorüber und es gibt vier Minuten obendrauf. Deutschland hat das Spiel nach dem erneuten Führungstreffer wieder mehr unter die eigene Kontrolle gebracht.

+++ 43. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Die nächste Chance für Deutschland. Wieder ist es da Silva Moreira, der sich auf der rechten Seite durchsetzt und den Abschluss sucht. US-Keeper Beaudry kann den Schuss des Spielers vom FC St. Pauli jedoch abwehren.

+++ 40. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Fünf Minuten vor der Pause lässt sich anmerken, dass beide Teams äußerst bemüht sind den Gegner vor Probleme zu stellen. Einer umkämpften Partie mangelt es dabei nicht an Tempo und Torraumszenen.

+++ 34. Minute, Deutschland - USA 2:1 +++

Die erneute Führung für die deutsche Mannschaft! Da Silva Moreira legt auf der rechten Seite ein super Solo hin und steckt den Ball auf Herrmann durch. Der Torschütze zum 1:0 hat in dieser Aktion das Auge für seinen Mitspieler und spielt den Ball flach in den Rückraum. Dort lauert Mittelstürmer Max Moerstedt, der sicher zum 2:1 verwandeln kann.

+++ 29. Minute, Deutschland - USA 1:1 +++

Unverdient ist der Ausgleich nicht. Die USA haben das Spiel beruhigt und wurden in den letzten Minuten deutlich aktiver. Es ist erst der dritte Gegentreffer im laufenden Turnier für die deutsche Mannschaft.

+++ 24. Minute, Deutschland - USA 1:1 +++

Schock für die DFB-Elf! Mehr oder weniger aus dem Nichts kommt die USA zum Ausgleich. Abwehrchef Finn Jeltsch kann die Flanke des erst 15-jährigen Nimfascha Berchimas nicht entscheidend klären und befördert den Ball vor die Füße von Taha Habroune. Der US-Amerikaner behält die Nerven und schiebt den Ball in die kurze Ecke ein.

+++ 20. Minute, Deutschland - USA 1:0 +++

Das DFB-Team hat auch nach dem Führungstreffer alles im Griff. Hinten steht die Mannschaft von Christian Wück sicher und probiert immer wieder schnell umzuschalten.

+++ 14. Minute, Deutschland - USA 1:0 +++

Traumtor für die deutsche Mannschafft. Wieder ist es ein Freistoß für Deutschland, allerdings von der anderen Seite des Feldes. Charles Kwablan Herrmann verwandelt den Freistoß aus knapp 20 Metern traumhaft in die rechte obere Ecke.

+++ 11. Minute, Deutschland - USA 0:0 +++

Deutschland kommt sehr gut in die Partie hinein und hat gleich die erste Riesenmöglichkeit. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld kommt Paris Brunner frei zum Kopfball. Der eben noch wackelige Beaudry zeichnet sich dieses Mal jedoch sensationell aus.

+++ 9. Minute, Deutschland - USA 0:0 +++

Maximilian Hennig setzt sich an der linken Strafraumkante gut durch und holt den ersten Eckball für den DFB heraus. Beaudry, der Schlussmann der USA kann den Ball zunächst nicht entscheidend klären, das Tor bleibt jedoch aus.

+++ 5. Minute, Deutschland - USA 0:0 +++

Die erste strittige Szene der Partie. Max Moerstedt wird im Strafraum der USA nach einem leichten Halten zu Fall gebracht. Der chinesische Schiedsrichter lässt jedoch weiterspielen. Auch der VAR schaltet sich nicht in das Geschehen ein.

+++ Anpfiff, Deutschland - USA 0:0 +++

Los geht es im Jalak Harupat Stadion in Indonesien. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale der U17-Weltmeisterschaft. Deutschland startet mit der folgenden Aufstellung: Schmitt - da Silva Moreira, Jeltsch, Odogu, Hennig - Ramsak, Harchaoui, Darvich - Brunner, Moerstedt, Herrmann

+++ Bitterer Ausfall bei Deutschland +++

Verzichten muss die deutsche U17-Nationalmannschaft jedoch auf Supertalent Assan Ouedraogo von Schalke 04. Der 17-jährige erlitt in der Gruppenphase einen Riss der vorderen Syndesmose und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Kritik erntete der DFB von Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann. „Kontaktverletzungen sind leider Teil des Fußballs. Wir hätten uns allerdings gewünscht, dass wir zeitnah nach dem Spiel eine eindeutige Diagnose und damit klare Kommunikation des Verbandes erhalten“, bemängelte Hechelmann nach einem Bericht der dpa.

+++ DFB-Elf will Siegesserie fortsetzen +++