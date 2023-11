Hoeneß: Saudi-Arabien stellt Fußball vor Herausforderungen

Uli Hoeneß sieht den FC Bayern und den europäischen Fußball angesichts der Finanzstärke von Saudi-Arabien vor großen Herausforderungen. „Wir haben immer gedacht, dass die Gegner in England sitzen, in Spanien“, sagte der Ehrenpräsident der Münchner in einem Interview bei RTL: „Jetzt kommen völlig neue Dinge auf den Weltfußball zu.“