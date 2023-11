Italien zittert sich zur EM

Italien hat sich für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert - aber was war das für ein hartes Stück Arbeit!

In Leverkusen zitterte sich die Squadra Azzurra zu einem 0:0 gegen die Ukraine, das aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber den Osteuropäern zu Tabellenplatz 2 in der Gruppe C reichte. Die Ukraine hat noch die Chance, über die Playoffs das EM-Ticket zu lösen.