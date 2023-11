Kroos plant Fußballprojekt mit Twitch-Streamer Elias Nerlich - und gründet eigene Liga

Kroos verspricht „abwechslungsreicheres Spiel“

So oder so: Der Weltmeister von 2014 wandelt damit auf den Spuren von Gerard Piqué. Die Ikone des F Barcelona steht seit Dezember 2022 der Kings League vor - einer 7-gegen-7-Fußballliga in Barcelona in Zusammenarbeit mit anderen Fußballpersönlichkeiten und Internet-Streamern.