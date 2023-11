Nagelsmann in Berlin: "Das klingt ganz schön"

Ach ja, sagte Julian Nagelsmann. Darüber, dass der Austragungsort des Fußball-Länderspiels gegen die Türkei auch das Stadion des EM-Finals am 14. Juli sein wird, hatte der Bundestrainer offensichtlich noch gar nicht groß nachgedacht. "Das klingt aber eigentlich ganz schön."

Das Problem dabei: Nagelsmann muss seine Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr/RTL) im Berliner Olympiastadion und drei Tage später in Wien gegen Österreich zunächst auf den Pfad gehobener Turnier-Tauglichkeit bringen. "Es ist ein weiter Weg bis ins Finale. Wir versuchen erst mal, am Samstag einen kleinen Schritt zu machen", betonte er.