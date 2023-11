Obszöne Geste: Wirbel um Messi bei hitziger Argentinien-Pleite

Weltmeister Argentinien ist erstmals nach dem Titelgewinn in Katar wieder als Verlierer vom Platz gegangen. Das Team um Weltfußballer Lionel Messi verlor am Donnerstagabend in Buenos Aires gegen Uruguay mit 0:2 (0:1), in der Qualifikation für die WM 2026 liegt Argentinien (12 Punkte) nach nun fünf Spielen dennoch weiterhin an der Spitze.

Messi zeigte eine engagierte Leistung und kam einem Treffer mit einem Freistoß an die Latte noch am nächsten. Bei der erwartet hitzigen Partie war der Superstar außerdem in eine Rudelbildung involviert, als der Uruguayer Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain) die Argentinier mit einer obszönen Geste in Richtung Messi-Kollege Rodrigo de Paul gegen sich aufbrachte.

Messi rannte herbei, der Kapitän der Weltmeister-Elf packte Ugarte dabei kurz am Hals. Der Schiedsrichter verzichtete auf eine Bestrafung. Nach der Partie lobte Messi die Spielweise des Gegners und dessen Trainer Marcelo Bielsa zunächst. Über die Aufreger-Szene mit Ugarte sagte er nur: „Ich ziehe es vor, nicht zu sagen, was ich denke, aber diese jungen Leute müssen von den Älteren lernen, sie zu respektieren.“

Uruguay (10) rückte als Tabellenzweiter näher an den Rivalen heran. Ronald Araujo (41.) und Darwin Nunez (87.) hatten mit ihren Toren für Uruguays schwer erkämpften Auswärtssieg im Stadion Bombonera gesorgt.

Messi stand am Donnerstag über die gesamte Spielzeit auf dem Platz, es war sein erstes Pflichtspiel seit knapp einem Monat. Mit seinem Klub Inter Miami hatte er in der amerikanischen MLS die Playoffs verpasst. Auf der anderen Seite stand Stürmer Luis Suarez erstmals seit der WM wieder in Uruguays Kader, kam aber nicht zum Einsatz.