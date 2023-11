FC Liverpool: "Wer hatte die Idee?" - Fans stören Klopp-PK

Jürgen Klopp schaute sich verdutzt um. „Wer hatte die Idee, die Pressekonferenz hier abzuhalten?“, fragte der genervte Coach des FC Liverpool, als er nach der 2:3 (0:1)-Niederlage beim FC Toulouse in der Europa League die Fragen der Journalisten beantworten wollte - dabei aber durchgehend von der Geräuschkulisse durch laut feiernde Heim-Fans gestört wurde.

Nach zuvor drei Siegen aus drei Spielen hatten die Reds am Donnerstag in Gruppe E erstmals verloren, sind aber dennoch auf dem besten Weg in die K.o.-Runde.