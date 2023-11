Europa League: Rückschlag für Jürgen Klopp! Liverpool blamiert sich in Toulouse

Rückschlag für Jürgen Klopp und den FC Liverpool! Die Reds haben in der Europa League ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Der Premier-League-Spitzenklub unterlag beim Tabellen-14. der Ligue 1 FC Toulouse mit 2:3 (0:1) - und muss nun wieder um den Gruppensieg bangen.

Aron Dönnum brachte die Heimmannschaft in Führung (36.), der Niederländer Thijs Dallinga legte für die Südfranzosen nach (58.).

Rund eine Viertelstunde später erzwangen die Reds ein Eigentor von Cristian Casseres Jr., Frank Magri stellte für Toulouse den alten Abstand postwendend wieder her (76.). Der erst in der 81. Minute eingewechselte Diogo Jota stellte kurz vor Schluss den Endstand her (89.).

VAR-Verwirrung kurz vor Schluss

Kurz vor Schluss kam es allerdings noch zu verwirrenden Szenen. Liverpool-Juwel Jarell Quansah erzielte tief in der Nachspielzeit den vermeintlichen Last-Minute-Ausgleich, Schiedsrichter Georgi Kabakov entschied zunächst auf Tor.

Dann wurde es kurios: Der VAR meldete sich, da ein Handspiel im Vorfeld des Tores vorlag. Der bulgarische Unparteiische zeigte dennoch in Richtung Mittellinie - um wenig später zurückzurudern und doch noch zum Check an den Bildschirm am Seitenrand zu eilen.

Nach Betrachten der Bilder entschied Kabakov auf Handspiel, weshalb Toulouse am Ende doch jubeln durfte.

Trotz der Niederlage thront Liverpool nach vier Spieltagen mit neun Punkten an der Tabellenspitze, Toulouse sprang mit nun sieben Punkten auf Rang zwei. Die Parallel-Begegnung in Gruppe E gewann der Linzer ASK mit 3:0 gegen Union Saint-Gilloise.

Groß besiegt Ajax mit Brighton

Für Nationalspieler Pascal Groß lief es besser. Er gewann mit Brighton beim krisengeschüttelten Ajax Amsterdam mit 2:0 (1:0). Ansu Fati brachte das Team von Trainer Antonio De Zerbi in Führung (15.). Später erhöhte Simon Adingra auf 2:0 (53.).