Wie Matthäus: Deutscher wird Trainer bei Rapid Wien

Als Tabellenachter befindet sich Rapid Wien derzeit in einer sportlichen Krise. Dementsprechend hat der österreichische Top-Klub die Reißleine gezogen und Trainer Zoran Barisic vor die Tür gesetzt.

„Glückwunsch an Robert. Er ist ein Trainer, der im RB-Kosmos ausgebildet wurde und die Idee bestimmt auch in Rapid weitertragen wird“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann, als er während der DFB-PK darauf angesprochen wurde. „Ich freue mich für ihn, denn er kommt in eine sehr schöne Stadt.“