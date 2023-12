Conference League: Eintracht Frankfurt hadert mit Zwischenrunde - "Müssen wir durch"

Es gebe Niederlagen, "bei denen man sagt: 'Okay, der Gegner war einfach besser. Das muss man akzeptieren'. Es gibt aber auch Niederlagen, an denen man total selbst schuld ist", haderte Toppmöller: "Die Gegentore schießen wir uns gefühlt selbst rein. Es war unglücklich, dass wir das Spiel verloren haben."

Im abschließenden Gruppenspiel beim FC Aberdeen am 14. Dezember geht es für die Eintracht sportlich um nichts mehr. Mitte Februar trifft die SGE damit in der Zwischenrunde auf einen Gruppendritten der Europa League, die Auslosung findet am 18. Dezember in Nyon statt.