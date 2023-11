Komplett-Ausraster! Eintracht-Star geht auf Schiri los

Komplett-Ausraster von Kristijan Jakic! Bei der 1:2-Niederlage von Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki in der Conference League brannten dem Kroaten komplett die Sicherungen durch.

Nachdem ihm Schiedsrichter Damian Sylwestrak in der 94. Minute Gelb-Rot gezeigt hatte, wollte sich Jakic überhaupt nicht beruhigen und stand zwischenzeitlich Kopf an Kopf mit dem Unparteiischen. (Spielplan der Europa Conference League)

Jakic geht auf Schiri los! Eintracht-Kollegen schlichten

Götze im Kampf um den Gruppensieg zurück in der Startelf!

Auch mit dem 4. Offiziellen Pawel Malec legte sich Jakic noch an, stand Stirn an Stirn mit dem Polen, bevor er letztendlich in den Katakomben verschwand.