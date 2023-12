Hohes Sicherheitsgefühl: Fußballfans sorgenfrei im Stadion

Die große Mehrheit der Fußballfans in Deutschland und England fühlt sich beim Stadionbesuch sicher - mögliche Gefahren nehmen sie indes sehr unterschiedlich war. Das zeigen neueste Ergebnisse aus der Sportbusiness-Datenbank ONE8Y DB. Zum Thema "Sicherheit in Fußballstadien" wurden insgesamt 5580 Fans in Deutschland und England befragt.