Nach Karriereende: Kruse wird Manager in der Baller League

Zwölf Teams, die jeweils von bekannten Persönlichkeiten gemanagt werden, treten ab dem 8. Januar 2024 montags in der Motorworld in Köln gegeneinander an, der Sieger wird nach elf Spieltagen am 23. März 2024 beim "Final Four" gekürt. Innovative Regeln sollen Tempo und Spannung garantieren.