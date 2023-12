Notoperation! Sorgen um Fußball-Ikone

Demnach wurde der 59-Jährige am Donnerstag eingeliefert und nach der Operation auf die Intensivstation verlegt. Eigentlich hätte Polster am selben Tag im Zuge seines Disputs mit dem ÖFB um drei nicht anerkannte Länderspiele vor die Presse treten sollen. Die Pressekonferenz wurde angesichts der Vorkommnisse abgesagt.

„Gute, schnelle und vor allem vollständige Genesung, Toni!“, schrieb Polsters Ex-Klub Austria Wien in den Sozialen Medien und teilte ein Foto des Torjägers mit violett-weißem Schal: „Die Austria-Familie denkt an dich. Jetzt mehr denn je.“ Zahlreiche Fans schlossen sich in den sozialen Medien den Genesungswünschen an und äußerten ihre Sorgen.