Stadiongewalt: Fans werfen IMK "Voreingenommenheit" vor

Der Dachverband der Fanhilfen hat die Innenministerkonferenz (IMK) für die Forderung nach effektiverer Bekämpfung von Gewalt in Fußball-Stadien durch die Profi-Vereine und de Deutsche Fußball Liga (DFL) heftig kritisiert.

Die klubübergreifenden Anhänger-Vereinigung vermisst in der IMK-Erklärung "eine kritische Aufarbeitung der Polizeieinsätze gegen Fußballfans", wie Vorstandsmitglied Linda Röttig am Samstag betonte.

Die IMK hatte am Freitag zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz in Berlin von DFL und Vereinen mehr Engagement bei der Eindämmung von Gewalt in Fußball-Arenen verlangt.