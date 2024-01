Kruse über Karriereende: Hat "nur noch genervt"

Der Profifußball habe sich seit Beginn seiner Karriere "stark gewandelt", sagte Kruse: "Es ist heute schon aalglatt geworden. Ich komme vom Bolzplatz und habe so auch in meiner Anfangszeit in Bremen gespielt. Das war unbekümmert. Schuhe an, zwei Runden laufen, dann warst du warm. Heute musst du eineinhalb Stunden vorm Training da sein", klagte er.