Rafati gibt Comeback bei Baller League

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati gibt 13 Jahre nach seinem letzten Profispiel im Rahmen der neuen Baller League sein Comeback. Nach SID-Informationen wird Rafati beim ersten Spieltag am Montag in der Kölner Motorworld sein Debüt geben und an jedem Spieltag pfeifen.

Rafati beendete Karriere 2012

Bei der Baller League wird Ratafi elf Spieltage plus das "Final Four" am 23. März pfeifen. Alle Events werden auf einem Indoor-Kleinfeld in der Motorworld veranstaltet. Das Konzept verspricht im Sechs-gegen-Sechs viel Spannung und Tempo durch innovative Regeln.