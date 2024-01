Sepp Maier trauert um Franz Beckenbauer: Emotionaler Abschiedsbrief

Natürlich wusste ich, dass es Dir in den vergangenen Jahren nicht gut ging, aber jetzt bist Du doch unerwartet schnell gegangen. Bei der ARD-Dokumentation über Dich habe ich mitwirken dürfen. Es hat mir nochmal gezeigt, was für eine große Persönlichkeit Du warst. Ich denke gerne zurück an unsere gemeinsame Zeit in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern. Es waren erfolgreiche Jahre, die unvergessen bleiben, auch dank Dir.