Sven-Göran Eriksson unheilbar an Krebs erkrankt: "Habe bestenfalls noch ein Jahr"

Die Trainer-Legende Sven-Göran Eriksson leidet an einer unheilbaren Krebserkrankung. Dies gab der 75-jährige Schwede im Interview mit dem Radiosender P1 in seiner Heimat bekannt.

„Es ist die Bauchspeicheldrüse. Man kann es zwar verlangsamen, aber nicht operieren“, sagte er. Der Coach, der in seiner langen Karriere unter anderem die Nationalteams Englands, Mexikos und der Elfenbeinküste sowie diverse Vereine wie Manchester City und die AC Florenz betreut hatte, sprach auch offen über seine Prognose.

Eriksson hat wohl nur noch ein Jahr zu leben

„Jeder versteht, dass ich eine Krankheit habe, die nicht gut ist. Alle vermuten, dass es Krebs ist, und das ist es auch. Aber ich muss so lange kämpfen, wie ich kann“, sagte Eriksson.

Spekulationen über Erikssons Gesundheitszustand gibt es schon länger, nachdem er seinen Posten als Sportdirektor bei IF Karlstad in Schweden aufgegeben hatte. Er sei beim Joggen zusammengebrochen und habe sich anschließend in ärztliche Behandlung gegeben.