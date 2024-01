Was Kruse nach seinem Karriereende plant

Das stellte der frühere Offensivstar am Freitagabend beim Hallenturnier der Traditionsmannschaften in Oldenburg unter Beweis, als er sein Debüt für die Legenden von Werder Bremen feierte und im Finale mit 4:1 gegen den VfB Stuttgart triumphierte.

Kruse: „Meine Leidenschaft gilt ja auch dem Pokern“

Kruse, der für Paderborn, Wolfsburg, Union Berlin, Bremen, Mönchengladbach, Freiburg und St. Pauli auf über 350 Erst- und Zweitligaspiele kommt, werde „schauen, was die Zeit noch mit sich bringt. Also, ich bin da ganz entspannt und lasse es auf mich zukommen. Ich muss erstmal ein bisschen runterkommen, will mich jetzt noch nicht so sehr festlegen auf weitere Dinge.“