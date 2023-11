Das bittere Ende für den letzten Rebellen des deutschen Fußballs?

Max Kruse eckte schon als Jungprofi an

„Damenbesuch“ soll ihn die WM 2014 gekostet haben

Löw bootete Kruse nach Party-Eklat endgültig aus

Hintergrund war ein Vorfall bei der Feier von Kruses 28. Geburtstag in Berlin : Kruse verstrickte sich dabei in eine Auseinandersetzung mit einer Bild-Reporterin, der er vorwarf, sie ungefragt fotografiert zu haben. Er soll ihr wütend das Handy weggenommen und die Bilder gelöscht haben.

Kurz zuvor hatte Kruse auch schon für Wirbel gesorgt, als er nach einem Casinobesuch in Berlin mal eben einen Rucksack 75.000 Euro in bar in einem Taxi vergaß. (“Kannst noch einen Tausender draufrechnen“: So erklärte Max Kruse den legendären Taxi-Vorfall)