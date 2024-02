DFB-Frauen vergeben ersten Olympia-Matchball

Die deutschen Fußballerinnen haben ihren ersten Matchball für ein Olympia-Ticket vergeben. Die Auswahl von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch verlor das Nations-League-Halbfinale in Frankreich am Freitagabend 1:2 (0:2) und benötigt nun einen Sieg im kleinen Finale am Mittwoch bei den Niederländerinnen für die Teilnahme an den Sommerspielen in Paris.