DFB geht bei Toptalent Uzun in die Offensive

Weiter für die Türkei oder vielleicht doch für Deutschland? Toptalent Can Uzun von Zweitligist 1. FC Nürnberg wird nun auch intensiv vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) umworben. Nationalmannschafts-Direktor Rudi Völler und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig sollen dem 18-Jährigen und dessen Familie in Nürnberg am Donnerstag einen Besuch abgestattet haben, um über dessen Zukunft in der Nationalmannschaft zu sprechen. Dies berichtet die Bild.