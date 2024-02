Erinnerungsarbeit im Fußball: Sportplätze und Zwangsarbeit - "Flutlicht an" von Mara Pfeiffer

„Es ist nichts Schlimmes, sich mit der Geschichte zu befassen. Man muss nur den Schritt gehen, es anzuerkennen.“ Mit diesen ruhigen Worten bringt Historiker Bastian Satthoff seine Sicht auf die in Deutschland immer noch oftmals fehlende Aufarbeitung von Verbrechen während der NS-Zeit auf den Punkt. Die Verknüpfungen von Sport und Nationalsozialismus werden an vielen Stellen historisch untersucht, im Fußball oftmals angestoßen von Fans.

Satthoff arbeitet bei den Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht im Projekt „Orte des Jubels, Orte des Unrechts“. Im Fokus steht die Recherche von Fußball- und Sportplätzen in Deutschland und Österreich, die von den Nationalsozialist*innen umfunktioniert wurden zu Lagern für Zwangsarbeitende.

„Wir finden eigentlich in jeder deutschen Stadt Beispiele für Firmen, die Zwangsarbeitende genutzt haben“, erklärt Satthoff. „Das ist eher Normalfall als die Ausnahme.“ Diese Menschen kamen aus verschiedenen Ländern und sozialen Gruppen, teilweise aus besetzten Gebieten, unter ihnen wären Jüd*innen ebenso wie Angehörige der Sinti*zze und Rom*nja. Gerade aus Osteuropa war der Anteil der Frauen hoch, über 50 Prozent, viele von ihnen sehr jung.

Die Sport- und Fußballplätze boten sich unter anderem an, weil sie vielfach leer standen. Das betraf zunächst jene Orte, an denen Jüd*innen für kurze Zeit nach dem Ausschluss aus ihren Vereinen in neuen Vereinen gemeinsam trainiert hatten – bis ihnen auch das verboten wurde.